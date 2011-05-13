Угрожавшего битой агрессивного водителя нашли и наказали в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции по видео из сети установили личность нарушителя.

В Санкт-Петербурге задержан водитель, чьё агрессивное и опасное поведение на дороге привлекло внимание ГИБДД через мониторинг интернета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе планового мониторинга соцсетей сотрудники Госавтоинспекции обнаружили два видео с одним и тем же автомобилем ŠKODA. На первом ролике запечатлён дорожный конфликт, в ходе которого водитель, не найдя "культурных слов", достал из машины бейсбольную биту, явно угрожая оппоненту физической расправой. На втором видео этот же автомобиль нагло проезжает на запрещающий сигнал светофора, создавая реальную угрозу ДТП.

Сотрудники ГИБДД оперативно установили личность водителя. Им оказался 44-летний житель Петербурга. В отношении него составлены административные протоколы за проезд на красный свет и выезд на полосу встречного движения. Однако самое серьёзное наказание может ждать его впереди: при осмотре автомобиля были обнаружены признаки изменения идентификационного номера (VIN), что вызывает сомнения в законности владения транспортным средством. Автомобиль был помещён на спецстоянку для проведения экспертизы, а сам мужчина может надолго остаться пешеходом.

Фото: Piter.TV