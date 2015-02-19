Дело о падении вывески ТРЦ на петербурженку дошло до Бастрыкина

Глава Следственного комитета потребовал доложить о ходе расследования.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования женщины в Петербурге падающей вывеской. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошёл 25 декабря — на женщину, находившуюся рядом с торгово-развлекательным центром, обрушилась вывеска, свисавшая с фасада здания. От полученных травм пострадавшую пришлось экстренно доставить в медицинское учреждение. По данному факту Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. Предварительная версия следствия — халатность ответственных лиц, допустивших ненадлежащее содержание и крепление наружной рекламной конструкции.

Александр Бастрыкин, получив информацию о происшествии, потребовал от руководителя петербургского управления СК предоставить детальный доклад о ходе и результатах расследования. Поручение взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

