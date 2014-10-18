Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении жилищных прав сироты из Ленобласти

Идёт расследования по факту бездействия органов опеки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения жилищных прав сироты из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стало обращение женщины, опубликованное в комментариях к официальному аккаунту приёмной Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте". В нём заявительница указала, что должностные лица органов опеки и попечительства не приняли своевременных мер для её постановки на учёт в качестве лица, подлежащего обеспечению жильём. Несмотря на её самостоятельные неоднократные обращения, она получала отказы во включении в специализированную очередь.

В 2013 году женщине как малоимущей была предоставлена квартира в ветхом доме в посёлке Заборье, которую в 2024 году признали аварийной. До настоящего времени её права не восстановлены, и она вынуждена арендовать жильё за свой счёт.

Фото: Следственный комитет РФ