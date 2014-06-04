Под Петербургом молодого парня насмерть "добила" встречная

Он шёл посередине проезжей части.

На трассе "Песочное-Киссолово" произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 26 декабря около 18:16 на 11-м километре автодороги. По предварительной версии, 38-летняя женщина за рулём внедорожника "Infiniti QX60" совершила наезд на 18-летнего пешехода. Юноша двигался посередине полосы в попутном направлении, не пользуясь тротуаром или обочиной.

От удара молодого человека отбросило на полосу встречного движения, где его по касательной задел другой автомобиль — "Mazda CX-7" под управлением 50-летнего водителя. От полученных травм 18-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

Водители автомобилей не пострадали. В настоящее время по факту трагедии проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, включая погодные условия, освещённость на участке дороги и состояние дорожного покрытия. Также будет дана оценка действиям водителей и пешехода.

