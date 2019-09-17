На трассе под Петербургом в лобовом столкновении погибли три человека

Водитель "Mitsubishi Lancer", нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером.

На автодороге "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии три человека погибли на месте, один госпитализирован. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 08:30 утра на 2-м километре трассы. 35-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Lancer", совершая обгон в зоне действия знака "Обгон запрещён", выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Changan Uni-K", которым управлял 59-летний мужчина.

В результате удара водитель "Mitsubishi" и двое его пассажиров — 29 и 47 лет — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель китайского кроссовера был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние автомобилей, возможное влияние погодных условий и другие факторы. В отношении погибшего водителя, нарушившего правила обгона, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели пассажиров.

Фото: Piter.TV