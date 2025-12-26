  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:13
154
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Возле ТРК "Норд" вывеска упала на петербурженку

0 0

Инцидент произошел вечером 25 декабря из-за сильного ветра.

У торгово-развлекательного комплекса "Норд" на проспекте Просвещения в Петербурге вывеска упала на местную жительницу. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Инцидент произошел вечером 25 декабря из-за сильного ветра. По словам горожан, девушка получила травмы, на месте ей оказывали помощь врачи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что кусок лепнины упал на Mercedes в центре Петербурга. У иномарки разбилось заднее стекло, из людей никто не пострадал. Осколки и каменная крошка оказались на тротуаре. 

Видео: Telegram / Питерская хроника 

Теги: происшествия, трк норд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии