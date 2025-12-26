Возле ТРК "Норд" вывеска упала на петербурженку

Инцидент произошел вечером 25 декабря из-за сильного ветра.

У торгово-развлекательного комплекса "Норд" на проспекте Просвещения в Петербурге вывеска упала на местную жительницу. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером 25 декабря из-за сильного ветра. По словам горожан, девушка получила травмы, на месте ей оказывали помощь врачи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что кусок лепнины упал на Mercedes в центре Петербурга. У иномарки разбилось заднее стекло, из людей никто не пострадал. Осколки и каменная крошка оказались на тротуаре.

Видео: Telegram / Питерская хроника