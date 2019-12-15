Сериал "Зулейха открывает глаза" требуют снять с эфира

Писательницу, на книге которой основан сюжет, обвинили в искажении жизни татарского народа.

В понедельник, 13 апреля, на телеканале "Россия-1" стартовал показ сериала "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Сюжет основан на одноименной книге Гузель Яхиной, в основу которой легла семейная история писательницы.

После выхода сериала в эфир критика, звучавшая в адрес Яхиной о романе, стала еще громче. Как рассказала писательница информационному агентству "Татар-информ", ее обвинили в искажении жизни татарского народа, его обычаев и ментальности. Кроме того, в истории увидели очернение советского периода истории страны.

Яхина призналась, что сейчас коммунистическая партия ополчилась против сериала и требует снять его с эфира. Она отметила, что относится к этому нормально. Писательница призналась, что предупреждала руководство "России-1" о возможности подобной реакции.

Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова встала на сторону автора романа. Она заявила, что раскулачивание — это большая человеческая трагедия и уничтожение основ сельского хозяйства. Актриса поддержала писательницу, отметив, что историческая действительность, воссозданная в картине, "недостаточно жестко и болезненно дает зрителю ощущения трагедии того времени".

Действие в сериале разворачивается зимой 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют из татарской деревни в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главными из которых оказываются Любовь и Прощение.

Эта история о бабушке Гузель Яхиной, которая прожила в таких условиях 16 лет. Кроме Чулпан Хаматова в сериале снимались Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд и другие актеры.

Ранее мы публиковали рецензию на сериал "Колл-Центр".

Видео: YouTube / Россия-1