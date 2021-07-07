Газманов обвинил Хаматову в измене родине

Певец Олег Газманов высказался о словах актрисы Чулпан Хаматовой про Россию после переезда в Латвию. Об этом он заявили на пресс-конференции в преддверии Дня России.
По словам Газманова, ему с одной стороны жалко актрису в ситуации, когда она уехала из страны и "гадит" России за то, чтобы "получить какое-то положение в чужой стране". Он также заявил, что поступок Хаматовой выглядит гадким.
Тявкать оттуда на свою родину - это предать родную мать.
Олег Газманов, певец
Ранее Газманов назвал отмену русской культуры дикостью и средневековьем.
Видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все