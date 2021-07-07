Газманов обвинил Хаматову в измене родине

Он заявил, что ему с одной стороны жалко актрису.

Певец Олег Газманов высказался о словах актрисы Чулпан Хаматовой про Россию после переезда в Латвию. Об этом он заявили на пресс-конференции в преддверии Дня России.

По словам Газманова, ему с одной стороны жалко актрису в ситуации, когда она уехала из страны и "гадит" России за то, чтобы "получить какое-то положение в чужой стране". Он также заявил, что поступок Хаматовой выглядит гадким.

Тявкать оттуда на свою родину - это предать родную мать. Олег Газманов, певец

Ранее Газманов назвал отмену русской культуры дикостью и средневековьем.

Видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"