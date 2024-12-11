В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах

Над проектом работает экспертная группа.

Российские школьники с первого по восьмые классы с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов. Этот процесс будет организован в рамках уроков по музыке. В том числе речь идет о творчестве заслуженного артиста, исполнителей и авторе песен Ярославе Дронове (Shaman), а также народном артисте, певце и композиторе Олеге Газманове. Соответствующую инициативу журналистам "РИА Новостей" представил депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать. Сергей Колунов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты законодательного органа страны добавил, что экспертная группа в целях внесения изменений в школьную программу уже предложила дополнить уроки современными патриотическими песнями. Проект создается при участии методистов, авторов учебников, практикующих музыкантов, людей искусства.

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Фото: Piter.tv