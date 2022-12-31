Награда была учреждена постановлением губернатора к юбилею основателя Северной столицы.

Народного артиста России Олега Газманова наградили в Петербурге знаком "350 лет Петру Великому". Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

По его словам, награда была учреждена постановлением губернатора Александра Беглова к юбилею основателя Петербурга. Также Пиотровский сообщил, что Газманов поздравил жителей Северной столицы с Днем ВМФ в Большом концертном зале "Октябрьский".

Ранее Олег Газманов заявил, что не получал 17 млн на создание каталога патриотических песен.

Фото: Telegram / Пиотровский Online