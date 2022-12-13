Олег Газманов заявил, что не получал 17 млн на создание каталога патриотических песен

Артист рассказал, что все денежные средства пошли на реализацию проекта "Родники".

Российский певец Олег Газманов заявил, что не получал 17 миллионов рублей на создание онлайн-каталога патриотических песен. Об этом артист заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Специалист отметил, что фонд "Равенство возможностей" совместно с ним работает над реализацией государственного проекта над названием "Родники". Именно на него и было получено финансирование.

Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей. Олег Газманов, исполнитель

Напомним, что Олег Газманов стал идеологом и художественным руководителем проекта по созданию интернет-базы патриотических песен "Родники". Также в рамках этой инициативы организаторы проведи песенный конкурс. За счет средств Президентского фонда культурных инициатив благотворительное движение получило на проект 17 млн рублей.

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Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда