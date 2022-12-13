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Олег Газманов заявил, что не получал 17 млн на создание каталога патриотических песен

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Артист рассказал, что все денежные средства пошли на реализацию проекта "Родники".

Российский певец Олег Газманов заявил, что не получал 17 миллионов рублей на создание онлайн-каталога патриотических песен. Об этом артист заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Специалист отметил, что фонд "Равенство возможностей" совместно с ним работает  над реализацией государственного проекта над названием "Родники". Именно на него и было получено финансирование.

Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей.

Олег Газманов, исполнитель

Напомним, что Олег Газманов стал идеологом и художественным руководителем проекта по созданию интернет-базы патриотических песен "Родники". Также в рамках этой инициативы организаторы проведи песенный конкурс. За счет средств Президентского фонда культурных инициатив благотворительное движение получило на проект 17 млн рублей.

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Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда

Теги: олег газманов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура, Музыка, Мировые новости, Новости России,

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