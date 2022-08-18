Артист показал тренировку.

Российский артист, 71-летний Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости и привлекательного внешнего вида. В собственном аккаунте в социальных сетях певец разместил ролик, на котором оказался запечатлен с обнаженным торсом и голубых шортах. Звезда продемонстрировала подписчикам свою тренировку, которая помогает ему поддерживать хорошую физическую форму. Во время записи видео артист комментировал все действия, которые он совершает.

Газманов обвинил Хаматову в измене родине.

Фото и видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @oleggazmanov