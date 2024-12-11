Когда заканчивается молодость: мнение петербуржцев

Идея продления молодости находит подтверждение в мировых тенденциях.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей Санкт-Петербурга, чтобы выяснить их отношение к возрастным границам молодости и старости.

Каждый третий опрошенный (33%) считает, что молодость заканчивается в 30 лет. Ещё 16% респондентов уверены, что этот порог нужно продлить до 40 лет, а 15% готовы считать себя молодыми до 45 лет и старше. Женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы продлить молодость, указывая возрастные рамки в 35, 40 лет и далее.

Идея продления молодости находит подтверждение в мировых тенденциях. Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает молодыми тех, кому еще не исполнилось 44 года, а глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что с ростом продолжительности жизни люди смогут сохранять молодость вплоть до 60 лет.

Когда же, по мнению петербуржцев, наступает старость? Четверть респондентов (25%) уверены, что этот период жизни начинается после 60 лет. Каждый пятый считает старостью возраст от 70 лет, а 12% отодвигают эту границу еще дальше – к 80 годам.

Однако не все участники опроса настроены столь оптимистично. Девять процентов жителей Северной столицы полагают, что старость наступает уже в 40 лет, а 12% называют порогом 50 лет. Женщины и респонденты старше 45 лет чаще других выступают за перенос начала старости на более поздние этапы жизни.

Также стало известно, что петербуржцы готовы к переменам в карьере.

Фото: unsplash