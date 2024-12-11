Петербуржцы готовы к переменам в карьере

ИТ-сектор, традиционно популярный среди петербуржцев, продолжает удерживать лидерские позиции: его рассматривают для карьерного перехода 13% респондентов.

В 2025 году более половины жителей Санкт-Петербурга планируют серьезные изменения в своей профессиональной жизни. По данным опроса hh.ru, 61% горожан хотят сменить сферу деятельности, что особенно характерно для представителей сферы услуг, ритейла, безопасности и юриспруденции. Среди молодежи (14–24 лет) этот показатель достигает 67%.

ИТ-сектор, традиционно популярный среди петербуржцев, продолжает удерживать лидерские позиции: его рассматривают для карьерного перехода 13% респондентов. На втором месте оказались маркетинг и масс-медиа — 11% опрошенных проявляют интерес к этим направлениям. Кроме того, 6% жителей города готовы начать работать в государственном секторе, строительстве, искусстве и культуре.

Интересно, что только 20% опрошенных намерены сохранить свою нынешнюю профессию и место работы. Наиболее консервативными оказались HR-специалисты (38%), топ-менеджеры (37%) и представители ИТ-сферы (35%). Это может быть связано с высокой конкуренцией на рынке труда в этих отраслях.

Многие участники опроса настроены оптимистично: 29% считают, что 2025 год откроет новые возможности для карьеры, а 25% ожидают стабильности. Лишь 28% смотрят на перспективы своей работы пессимистично.

Большинство респондентов отмечают, что смена профессиональной сферы не всегда связана с уходом из компании. Часто это подразумевает переход на новые должности или расширение функционала, что выгодно как для сотрудников, так и для работодателей, так как помогает снизить текучку кадров.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рынок труда Петербурга станет активнее, а число решительных соискателей, готовых к профессиональному росту, будет только увеличиваться.

Ранее стало известно, что почти 20% петербуржцев критикуют ценности своего работодателя.

Фото: unsplash