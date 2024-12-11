Почти 20% петербуржцев критикуют ценности своего работодателя

Женщины более осведомлены о бизнес-ценностях компаний.

Стало известно, сколько петербуржцев критикуют ценности своего работодателя. Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob.

Так, 53% работающих отметили, что им близки и понятны корпоративные ценности их организации. А вот 18% петербуржцев критикуют ценности своего работодателя или считают, что заявленные принципы на практике не соблюдаются. Ещё 7% петербуржцев признались, что корпоративные ценности не понимают. Еще 10% не знают, каких принципов придерживается их работодатель.

Женщины более осведомлены о бизнес-ценностях компаний, в которых работают, и чаще разделяют их (56% против 51% среди мужчин).

Среди сотрудников предприятий крупного бизнеса больше как тех, кто разделяет ценности компании (56%), так и тех, кто эти ценности критикует (20%).

Ранее петербуржцы поделились, с чем у них ассоциируется пятница.

Фото: unsplash