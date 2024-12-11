Петербуржцы поделились, с чем у них ассоциируется пятница

Чаще всего петербуржцы ассоциируют пятницу с предстоящими выходными, завершением работы и отдыхом.

Петербуржцы рассказали, с чем у них ассоциируется пятница. Итогами опроса поделился сервис SuperJob.

Какие мысли возникают у петербуржцев, когда они слышат слово "пятница"? Согласно результатам опроса, 27% респондентов ассоциируют пятницу с грядущими выходными. Каждый пятый (21%) радуется окончанию рабочей недели, а 18% уже предвкушают долгожданный отдых. Для 9% пятница ассоциируется с радостью и позитивными эмоциями, в то время как для 8% это просто еще один рабочий день. По 4% ассоциируют этот день с домашними делами, алкоголем и рифмами. Ещё 3% связывают пятницу с возможностью общения с близкими, столько же людей с облегчением думают, что наконец-то освободились от работы. Еще 3% вспоминают о пробках на дорогах.

Среди прочих не столь популярных ассоциаций — персонаж Пятница из книги Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо, скоротечность времени, приближение понедельника, отсутствие необходимости делать уроки с детьми.

При этом, у 17% пятница не вызывает никаких ассоциаций.

Ранее петербуржцы оценили новогодние подарки: 9 из 10 остались довольны.

Фото: unsplash