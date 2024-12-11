Петербуржцы оценили новогодние подарки: 9 из 10 остались довольны

Мужчины чаще, чем женщины, выражали радость от подарков.

Большинство петербуржцев остались довольны новогодними подарками. Как выяснил сервис SuperJob, 89% экономически активных жителей города отметили, что им понравились полученные презенты.

Из них 57% однозначно довольны подарками, а 32% — скорее довольны. Однако 11% опрошенных остались разочарованы: 6% совершенно недовольны, еще 5% — скорее недовольны.

Мужчины чаще, чем женщины, выражали радость от подарков. Среди наиболее популярных у них презентов оказались смартфоны, компьютерные аксессуары, техника для ремонта, мангалы и деньги. Женщины же были особенно рады подарочным сертификатам, качественной косметике и парфюмерии, спортивной одежде и предметам гардероба.

Неудачными подарками петербуржцы назвали сувениры, дешевые парфюмы, шампуни и недорогие сладости.

Молодежь до 35 лет чаще высказывала полное удовлетворение подарками по сравнению со старшими поколениями. Среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, 35% полностью довольны подарками, а 57% — скорее довольны. Интересно, что среди петербуржцев с доходом от 100 тысяч рублей процент удовлетворенных подарками оказался меньше.

Как поступают с неудачными подарками? Почти половина (48%) предпочитают их оставить, надеясь, что вещи пригодятся в будущем. Еще 16% готовы передарить такие презенты, 9% отдадут их нуждающимся. Лишь 5% выбросят ненужное или вернут дарителю, а 4% планируют продать.

При этом 48% участников опроса поддерживают возможность возврата подарков в магазин, если они оказались ненужными или неподходящими.

Фото: unsplash