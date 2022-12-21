В Госдуме заявили, что с 1 сентября зарплата не может сократиться больше чем на 20%

По словам депутата, этой нормой защищают работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат.

С 1 сентября зарплата россиян не может сократиться больше чем на 20%. Об этом заявила "РИА Новости" член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.

Депутат напомнила об изменениях в трудовом законодательстве. По ее словам, руководители не смогут оставить сотрудников без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. Стенякина отметила, что этой нормой защищают работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат.

Фото: pxhere.com