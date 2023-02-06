Отмечается, что продажи ноутбуков в корпоративном и розничном сегментах упали до 99 млрд рублей.

Продажи ноутбуков в России снизились на 19% по итогам первой половины 2025 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные компании "Марвел-дистрибуция".

Отмечается, что продажи ноутбуков в корпоративном и розничном сегментах упали до 99 млрд рублей. В физическом выражении реализация просела на 15% и составила около 1,7 млн штук. Эксперты связывают подобную динамику с высокой базой прошлого года и высоким курсом доллара.

Фото: pxhere.com