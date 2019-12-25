Ученые обнаружили еще одно полезное свойство холекальциферола.

Витамин D способствует омоложению организма. Об этом сообщили ученые, которые изучили влияние элемента холекальциферол на организм человека. Ранее основной полезной функцией витамина считалось поддержание здоровья костей и тканей, укрепления иммунитета, улучшения памяти. Также специалисты отметили, что вещество помогает справляться с депрессией.

Недавно исследователи обнаружили еще одно полезное свойство витамина. Согласно информации "Пятого канала", витамин D может противостоять старению организма. Как только выработка вещества снижается, это быстро сказывается на состоянии кожи человека.

Холекальциферол защищает клетки от вредоносного воздействия внешней среды. Он оказывает тонизирующий эффект, способствует выработке коллагена и сокращает число морщин.

Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода.