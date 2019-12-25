Американские ученые объяснили, зачем человеку нужен альфа-токоферол.

Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода. Об этом сообщили ученые в издании Scientific Reports. Представители Университета штата Орегон доказали, что данный витамин играет ключевую роль в формировании мозга и нервной системы на ранних сроках развития эмбриона.

Из всей смеси веществ в витамине человек нуждается только в альфа-токофероле. Он находится в растительном масле, оливках, семечках, орехах и авокадо. Автор проекта пояснила, что дефекты проявляются на стадии образования нервного гребня. Его клетки управляют созданием лицевых костей и хрящей.

Действуя как стволовые клетки, клетки гребня важны для головного и спинного мозга, а также являются клетками примерно десяти различных систем органов, включая сердце и печень Марет Трабер, профессор Колледжа общественного здравоохранения и гуманитарных наук

Назван продукт для укрепления нервной системы.