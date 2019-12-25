Диетолог рекомендовала регулярно употреблять слегка недозрелые бананы.

Назван продукт для укрепления нервной системы. Об этом в интервью для агентства "Москва" рассказала диетолог Наталья Пугачева. Специалист отметила, что регулярное употребление бананов положительно сказывается на работе сердца, регуляции артериального давления и нервной системы организма. Продукт обогащен калием, марганцем, магнием. Медь помогает синтезировать гемоглобин и коллаген, а также оказывает воздействие на детоксикацию вредных веществ. Также бананы богаты витамином B6 (пиридоксином).

Этот витамин важен для здоровья нервной системы, кроветворения, антиоксидантной защиты Наталья Пугачева, диетолог

Врач рекомендует есть слегка недозрелые бананы. Они богаты устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой. Эти веществ полезны для работы кишечника, а также при сахарном диабете и атеросклерозе.

Диетолог назвала допустимую норму яиц в неделю.