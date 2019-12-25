Диетолог объяснил, почему мармелад не является полезнее других сладостей.

Развеян миф о пользе мармелада. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал диетолог Филипп Кузьменко. Специалист рассказал, что данный продукт принято считать менее вредным для организма, чем остальные сладости. Это связано с тем, что мармелад имеет фруктовую основу. Однако из-за нее он не становится менее калорийным.

К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара...Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть 3-4 штуки Филипп Кузьменко, диетолог

Врач рекомендовал заменять сладости для детей природными эквивалентом сахара - фруктами. Диетолог напомнил, что в яблоках есть клетчатка, а также другие полезные витамины, которых нет в мармеладе.

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