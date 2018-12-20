Врач-диетолог рассказал, чем лучше кормить школьников

Завтрак должен выполнять несколько функций.

Врач-диетолог Инна Кононенко в эфире телеканала "Санкт-Петербург", рассказала, какой завтрак подавать школьнику, чтобы его день прошел легко и продуктивно.

Завтрак должен выполнять несколько функций. Так, ребенок должен остаться сытым в течение дня. Первый прием пищи должен дать энергию для работы мозга, зрения и укрепить иммунитет. Как вариант завтрака: яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо. Не стоит забывать про кашу. Лучше всего гречневую – с морковкой и сливочным маслом, а также орехами.

Простые углеводы – шоколад и другие сладости на самом деле быстро усваиваются и дают много энергии, которая препятствует усвоению информации. Сладкое можно давать перед физкультурой, но в виде фруктов.

Не стоит кормить школьника хлопьями и кашами быстрого приготовления. Стоит забыть и про бутерброды. Из рациона подростка врач посоветовала исключить молочные продукты.

Ранее мы писали, что назван главный осенний продукт для похудения.

Фото: pixabay