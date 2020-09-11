Диетолог рассказал пользе тыквы для организма человека.

Назван главный осенний продукт для похудения. Об этом в интервью для радио Sputnik заявил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По словам диетолога, с середины сентября в центральной части страны начнут созревать тыквы. По словам эксперта, данный овощ станет идеальным решением для тех, кто хочет скинуть лишний вес.

Мы все сейчас ищем пищу, которая должна быть вкусной, сытной и одновременно низкокалорийной. Таких продуктов не так много. Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква – приятное исключение Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук

Специалист рассказал, что тыква - низкокалорийная, но сытная за счет волокнистой структуры. Однако диетолог не рекомендует переходить на тыквенную монодиету. Употребление в пищу исключительно одного продукта поможет снизить вес, но процесс не будет очень приятным, а главное - долговечным.

Я не сторонник такой диеты. Она очень плохо переносится, поскольку тыква как и другие растительные продукты, содержит всякие органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит. Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук

Названы продлевающие молодость продукты.

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