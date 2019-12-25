Диетолог назвал список продуктов, которые должны оказаться рационе человека, стремящегося сохранить молодость.

Названы продлевающие молодость продукты. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Специалист рекомендовал ежедневно выпивать по две-три чашки зеленого чая.

В нем много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм Михаил Гинзбург, диетолог

Помогают омолодить организм оливковое масло, семена льна и рыба. Эти продукты богаты ненасыщенными жирными кислотами. В свою очередь они оказывают противовоспалительное действие, а также защищают сосуды от атеросклероза. Полезным для человека будет включение в рацион горького шоколада, в производстве которого используется заменитель сахара. Это нужно для того, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови.

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