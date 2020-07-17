По словам эксперта, терять лишний вес нужно в жару.

Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету. Об этом специалист Михаил Гинзбург рассказал в интервью для радио Sputnik. По словам эксперта, заниматься похудением надо не перед летом, а именно летом. Доктор медицинских наук пояснил, почему сбрасывать лишний вес следует во время жары.

Диетолог напомнил, что при низких температурах телу требуется больше энергии, поэтому ограничить себя в еде будет проблематично для организма. Летом теплая погода способствует сбросу лишних килограммов.

Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий. Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так Михаил Гинзбург, диетолог

Специалист добавил, что в жару человеческий аппетит снижается. После еды организму становится жарко из-за того, что ему приходится расщеплять пищу через окисление. В свою очередь окисление сопровождается выделением энергии.

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