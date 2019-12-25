Диетолог развеял миф о вреде чипсов

Эксперт объяснил, кому точно не следует есть чипсы.

Развеян миф о вреде чипсов. Диетолог Иван Алименко рассказал в интервью для радио Sputnik о том, что при правильном употреблении чипсы могут принести вреда организму не больше, чем некоторые фрукты.

По словам эксперта, проблему в чипсах создают соль и высокая калорийность. Вред данный продукт приносит тем людям, у которых зафиксированы проблемы из-за гипертонии. Также чипсы нежелательны пациентам, страдающим ожирением, а также людям с атеросклерозом из-за высокого уровня содержания в продукте холестерина.

Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир Иван Алименко, диетолог

По словам эксперта, основная проблема в употреблении чипсов заключается не в их составе, а в объеме съеденного. Он рекомендует есть чипсы небольшими порциями.

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