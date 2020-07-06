Специалист объяснила, в каком количестве стоит есть сало.

Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказала Елена Соломатина. Специалист подчеркнула, что сало может помочь с потерей лишнего веса в единственном случае. Все дело в способе употребления сала и его количестве.

Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей Елена Соломатина, диетолог

Врач напомнила, что сало является высококалорийным продуктом. Его важно есть в малых количествах, так как это "стопроцентный жир". Не стоит есть более 10-30 граммов продукта. В этом количестве сала биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле.

Диетолог подчеркнула, что для людей, склонных к лишнему весу, и пациентам с повышенным холестерином не стоит есть более 10 грамм сала.

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Видео: Youtube/Denis Borisov