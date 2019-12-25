Эксперт назвала полезную заправку для окрошки.

Диетолог рассказала, какую окрошку следует выбирать людям с проблемами ЖКТ. Об этом журналистам из "Говорит Москва" заявила представительница НИИ Питания РАН Ольга Григорьян. Специалист пояснила, что пациентами с проблемами желудка и кишечника лучше будет остановить выбор на заправке окрошки кефиром, а не квасом.

Все молочнокислые продукты в жару очень полезны. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке Ольга Григорьян, диетолог

Ольга Григорьян напомнила что кисломолочная основа оказывает менее вредное воздействие на ЖКТ. Отказаться от кваса следует пациентам с язвой, панкреатитом, желчнокаменной болезнью.

Эксперт напомнила, что в России часто можно встретить людей с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока. Таким пациентам можно заправлять окрошку не только кефиром, но и любым другим кисломолочным продуктом. Например, айраном.

