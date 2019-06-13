Специалисты Роскачества дали советы по приготовлению окрошки

А также рассказали, какой рецепт является классическим.

Роскачество дало рекомендации по выбору качественных ингредиентов для приготовления окрошки. Об этом представители организации сообщили на своем сайте.

По классическому рецепту, окрошку делают из: картофеля, яиц, огурцов, редиса, укропа, зеленого лука, кваса и сметаны (для заправки).

Картошку лучше брать среднего размера, без наростов, пятен, запаха и поражений. Яйца должны быть свежие, упаковка сметаны целой, без каких-либо повреждений. Укроп и лук лучше мелко порубить, а потом добавить соль, чтобы убрать жесткость. Для окрошки лучше всего подходит квас (только несладкий), айран или кефир.

В мае "Яндекс" посчитал, что набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек обойдется примерно в 281 рубль.

Ранее Роскачество нашло в черном чае плесень и кишечную палочку.

Видео: YouTube/ Irina Belaja



