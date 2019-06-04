Роскачество нашло в черном чае плесень и кишечную палочку

Эксперты проверили 48 образцов листового и пакетированного черного чая.

"Роскачество" провело исследование одного из наиболее востребованных в стране напитков - черного чая. Об этом сообщают "Известия".

Для исследования были закуплены 48 пакетированных и листовых чаев марок российского производства, а также чай из ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Образцы проверяли по показателям безопасности и качества, также эксперты сравнили разные вида чая одного и того же бренда.

Результаты показали, что ни в одном образце нет примесей или подделок. Содержание кофеина и танинов, полифенолов соответствует ГОСТу.

В 40 упаковках из 48 были выявлены следы пестицидов, которые используются на плантациях. Однако, их доля так мала, что это никак не повредит здоровье человека. Никаких пестицидов не оказались в пакетированном чае марок Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond и листовые Akbar и "Традиция".

Помимо этого, исследователи проверили наличие плесени и кишечной палочки. В чае Dilmah плесени в три раза больше допустимого уровня, в пакетированном чае "Краснодарский" - в 4 раза больше. Кишечная палочка содержится в листовом чае "Традиция" и пакетированных чаях: Riston, Gordon, Richard, Alokozay, "Золотая чаша", "Тот самый чай", Brooke bond, Twinings, "Азерчай", "Императорский".

Ранее эксперты назвали лучшие марки черного чая.

Видео: YouTube/ Eat Happy Project