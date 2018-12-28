Эксперты назвали лучшие марки черного чая

В лаборатории были проверены семь образцов чая.

Чай является одним из самых употребляемых напитков. Кто-то любит экономить время и заваривать пакетики, кто-то признает только листовой чай. Однако, большинство людей все же покупает фасованный листовой чай в супермаркетах. Можно ли доверять его качеству? Эксперты "Росконтроля" проверили крупнолистовой черный чай следующих брендов: "Крепкие традиции", AKBAR, Tess, Riston, "Альманах", Lipton, Beta tea.

По результатам проверки, ни один образец не попал в "Черный список". Образцы "Крепкие традиции" и Lipton попали в список с замечаниями, AKBAR, Tess, Riston, "Альманах", Beta tea рекомендованы к покупке.

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