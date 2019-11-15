Ученые проверили возможности напитка на добровольцах.

American Journal of Clinical Nutrition: черный чай помогает справиться с гипертонией. В научном издании опубликовано исследование представителей Университета Западной Австралии о том, что употребление данного напитка помогает с заболеванием. Специалисты проверили эффект от употребления чая на мужчинах и женщинах, у которых наблюдается повышенное систолическое артериальное давление. Ежедневно волонтеры принимали минимум по три чашки черного чая или напитка, содержащего кофеин. Показатели испытуемых оценивались в первый день, а также спустя три и шесть месяцев тестирования.

Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время. автор работы

Установлено, что черный чай больше оказывает влияние на процесс стабилизации систолического и диастолического давления в ночное время. При этом дневные показатели различались незначительно. В темное время суток они снижались на 10%.

Зеленый чай усиливает защиту организма против окисления клеток.

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