Зеленый чай усиливает защиту организма против окисления клеток

Считается, что зеленый чай способен продлевать жизнь.

Содержащиеся в зеленом чае катехины не подавляют окислительный стресс в клетках, а, напротив, провоцируют его. Об этом сообщили ученые Высшей технической школы в Цюрихе (Швейцария). Исследователи изучали, как катехины влияют на нематоды Caenorhabditis elegans. Статья опубликована в журнале Aging.

Ученые выяснили, что катехины вызывают краткосрочное усиление окислительного стресса. Оказалось, что полифенолы в зеленом чае действуют как прооксиданты, то есть усиливают возможности организма справляться с окислительным стрессом. По этой причине предполагается, что зеленый чай способен продлить жизнь.

По мнению ученых, спорт и ограниченное потребление калорий оказывают на организм аналогичное действие. При этом не советуют исследователи принимать экстракты или концентраты зеленого чая, которые могут оказывать токсическое действие.

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