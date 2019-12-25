Тяжесть течения коронавируса предложили предсказывать по генетическим маркерам

По экспресс-тестам и тестам на антитела нельзя предсказать, каким будет исход болезни.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что по маркерам метилирования ДНК человека можно определить не только наличие коронавируса, но и предсказать тяжесть течения заболевания. Статья опубликована в журнале Communications Medicine.

Отмечается, что уровень лжеотрицательных результатов велик у большинства экспресс-тестов и тестов на антитела к коронавирусу. Однако по ним нельзя предсказать исход болезни. Американские ученые считают, что решением может стать анализ маркеров, связанных с метилированием ДНК. Это процесс, при котором молекула модифицируется без изменения нуклеотидной последовательности.

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