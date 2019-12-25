Российские регионы потратили на борьбу с COVID-19 порядка 1,1 трлн рублей в 2020 году

Деньги, выделенные правительством, обеспечили покрытие общих расходов на борьбу с пандемией на 71,6%.

Российские регионы потратили на борьбу с пандемией 1 трлн 94 млрд рублей в 2020 году. Большая часть денег была направлена на здравоохранение, соцобеспечение населения и поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.

Отмечается, что деньги, выделенные правительством, обеспечили покрытие общих расходов на борьбу с пандемией на 71,6%.

Отмечается, что по регионам значительно различаются расходы на борьбу с коронавирусом в расчете на одного человека. Самый большой показатель в Чукотском автономном округе – 32,1 тыс. рублей. Дале идут Ямало-Ненецкий автономный округ (29 тыс. рублей) и Москва (27,1 тыс. рублей).

Более 10 тыс. рублей на человека было направлено также в Камчатском крае, Магаданской и Московской областях, а также в Якутии, Петербурге и республике Алтай.

Наименьший показатель расходов у Чечни (2,4 тыс. руб.).

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