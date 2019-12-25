На тяжесть течения коронавируса влияет загрязненный воздух

Это может быть связано с развитием заболеваний легких и сердца у человека при загрязненном воздухе.

Ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что люди, которые проживают в местности с высоким уровнем загрязнения воздуха, рискуют быть чаще госпитализированными с коронавирусом. Об этом сообщается в докладе, который был сделан по заказу администрации Большого Лондона.

Ученые провели 34 исследования, посвященные связи между качеством воздуха и коронавирусом. Выяснилось, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском заражения коронавирусом. Стало известно, что на тяжесть течения COVID-19 загрязненный воздух также влияет. Предполагается, что это может быть связано с развитием заболеваний легких и сердца при загрязненном воздухе.

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