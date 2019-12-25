Археологи провели масштабные раскопки в крепости Узундара

Раскопки в крепости ведутся с 2013 года.

Археологи из Академии наук Узбекситана, Караван – Сарая имени Икуо Хираямы и Института археологии РАН провели широкомасштабные раскопки в крепости Узундара. Работы проводились на северо-восточной части цитадели.

Отмечается, что раскопки в крепости идут с 2013 года. В древности цитадель была некоторым способом защиты города Бактрия от северных кочевников. В результате ее завоевали.

Стало известно, что крепость была построена в III веке до н.э. во времена правления Антиоха I. Свое существование она прекратила во время правления царствовании Евкратида во II веке до н.э. За это время цитадель подвергалась перестройке.

Во время раскопок внешней части крепости археологи обнаружили оружие, а также посуду и некоторые украшения.

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