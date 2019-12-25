СМИ: пациенты с глистами легче переносят коронавирус

Паразиты способны заглушить гипервоспаление для выживания в человеческом организме.

Ученые пришли к выводу, что люди, зараженные глистами и другими кишечными паразитами, коронавирус переносят легче. Дело в том, что гельминты способны изменить иммунный ответ и позволить организму избежать цитокинового шторма. Об этом пишут "Известия".

Отметим, что ранее исследователи задались вопросом по поводу того, почему в Африке люди реже страдают от последствий коронавируса, чем в промышленно развитых странах. Ученые отметили того, что паразиты способны заглушить гипервоспаление для того, чтобы у них была возможность самим выжить в организме человека. Статья опубликована в журнале The Lancet.

Аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра "Медси" Наталья Гарскова отметила, при заражении коронавирусом организм вырабатывает противовоспалительные цитокины, которые вызывают смертельно опасный цитокиновый шторм. При паразитарных инфекциях усиливается выработка регуляторных Т-клеток, которые не дают формироваться цитокинам. По ее словам, паразиты также изменяют микробиом кишечника. Эти изменения влияют на иммунный ответ.

Как подчеркнул директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, что пациентов никто не будет специально заражать гельминтами. Однако данные выводу могут поспособствовать созданию лекарств.

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