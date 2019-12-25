Петербуржцев предупредили об опасности микст-инфекции коронавируса и гриппа

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора призвали горожан привиться от гриппа в преддверии сезонного подъема заболеваемости. Это поможет избежать микста-инфекций.
По словам экспертов, одновременное заражение коронавирусом и гриппом делает течение каждой болезни тяжелее, создает сильную нагрузку на организм человека и увеличивает риск осложнений и летальных исходов. Поэтому, несмотря на пандемию коронавируса, про грипп забывать нельзя, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Вакцинация от COVID-19 и гриппа поможет минимизировать риски.
Ранее Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" под Петербургом.
Фото: pexels.com
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