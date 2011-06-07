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Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" под Петербургом
Сегодня, 16:51
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Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" под Петербургом

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Компания поставляет вакцину Минздраву РФ.

Биотехнологическая компания Biocad начала производство вакцины "Спутник Лайт". Об этом 7-го сентября "ТАСС" сообщил генеральный директор и основатель компании Дмитрий Морозов.

Препарат выпускается по заказу Минздрава и в тех объемах, которые необходимы ведомству.

Также компания работает над созданием собственной вакцины от COVID-19. На данный момент она проходит первую фазу исследований. "Biocad" уже получила разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований вакцины. На все исследования может уйти 5 лет. 

Четыре производственные базы располагаются в Стрельне. 

Фото: комитет по здравоохранению СПб 

Теги: biocad, производство вакцины, спутник лайт
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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