Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" под Петербургом

Компания поставляет вакцину Минздраву РФ.

Биотехнологическая компания Biocad начала производство вакцины "Спутник Лайт". Об этом 7-го сентября "ТАСС" сообщил генеральный директор и основатель компании Дмитрий Морозов.

Препарат выпускается по заказу Минздрава и в тех объемах, которые необходимы ведомству.

Также компания работает над созданием собственной вакцины от COVID-19. На данный момент она проходит первую фазу исследований. "Biocad" уже получила разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований вакцины. На все исследования может уйти 5 лет.

Четыре производственные базы располагаются в Стрельне.

Фото: комитет по здравоохранению СПб