Компания Biocad проведет клиническое исследование препарата для лечения гемофилии

В проект инвестировали более 1 млрд руб.

Биотехнологическая компания Biocad получила от Минздрава России разрешение на проведение клинического исследования препарата генной терапии для лечения гемофилии — генетического заболевания, при котором нарушается свертываемость крови. Об этом 30 мая сообщил РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего на изготовление лекарства потратили более одного миллиарда рублей инвестиций. Международная компания разрабатывает препарат, предназначенный для однократного введения как минимум раз в несколько лет, с 2018 года. На данный момент большинство пациентов в России и мире вынуждены получать инъекции рекомбинантных факторов свертывания крови до трех раз в неделю.

Biocad уже провела доклинические исследования лекарства на мышах. Они показали, что введение препарата восстанавливает нормальную свертываемость крови.

Местом проведения клинического исследования станут 11 городов России, в том числе Петербург. В нем смогут принять участие до 15 пациентов-мужчин в возрасте от 18 лет с диагнозом "гемофилия А".

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