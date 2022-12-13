Здоровье котов из Эрмитажа застраховали на год

Сотрудники музея смогут получить информацию о состоянии животных при помощи онлайн-консультаций.

Здоровье знаменитых котов из Эрмитажа застраховали в северной столице на год. Договор заключили в филиале "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленобласти в рамках программы "Зверье мое". Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе страховой компании.

Сотрудники музея смогут узнать о состоянии животных при помощи онлайн-консультаций. О здоровье котов позаботятся специалисты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина.

Коты застрахованы на год. Можно круглосуточно обращаться за телеветеринарной поддержкой и консультироваться по более чем 25 направлениям в течение года. Можно выполнять дистанционно рекомендации врача либо с посещением стационара. Пресс-служба филиала копании "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

По словам директора филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленобласти Кирилла Павлова, 80% проблем с животными хозяева решают при помощи дистанционных консультаций. В последние несколько лет такой формат взаимодействия стал популярен.

Отметим, что сейчас в Эрмитаже проживают около 60 котов.

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