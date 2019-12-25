Депутаты Петербурга обсудили с BIOCAD импортозамещение лекарств

Гости осмотрели производство и обсудили рабочие вопросы, связанные с обеспечением города лекарственными средствами.

Производственную площадку биотехнологической компании BIOCAD 4 марта посетили представители ЗакСа. Депутаты Петербурга обсудили на производственной площадке BIOCAD с руководством компании возможность импортозамещения лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба BIOCAD.

В приоритетах компании – разработка и выпуск новых лекарственных средств, способных заменить иностранные. Треть сотрудников компании составляют те, кто ведет научные разработки. Так что потенциал у компании есть. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

В рамках встречи было проведено совещание, на котором обсудили актуальные задачи, связанные с обеспечением города вакцинами и лекарственными препаратами для терапии осложнений и профилактики от коронавируса.

В сентябре прошлого года Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" под Петербургом.

Фото: пресс-служба BIOCAD