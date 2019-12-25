Депутаты Петербурга обсудили с BIOCAD импортозамещение лекарств

Производственную площадку биотехнологической компании BIOCAD 4 марта посетили представители ЗакСа. Депутаты Петербурга обсудили на производственной площадке BIOCAD с руководством компании возможность импортозамещения лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба BIOCAD.
В приоритетах компании – разработка и выпуск новых лекарственных средств, способных заменить иностранные. Треть сотрудников компании составляют те, кто ведет научные разработки. Так что потенциал у компании есть.
Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга
В рамках встречи было проведено совещание, на котором обсудили актуальные задачи, связанные с обеспечением города вакцинами и лекарственными препаратами для терапии осложнений и профилактики от коронавируса.
В сентябре прошлого года Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" под Петербургом.
Фото: пресс-служба BIOCAD
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все