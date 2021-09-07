Основатель "Биокада" Морозов покинул пост гендиректора

Гендиректор российской инновационной компании BIOCAD Дмитрий Морозов перешел на должность Председателя Совета директоров. Об этом на минувшей неделе сообщила пресс-служба компании BIOCAD.

Отмечается, что на новой должности он сосредоточится на стратегических вопросах развития компании. Некоторые направления Морозов будет курировать лично.

Его место гендиректора займет вице-президент по маркетингу, продажам и доступу на рынок компании Дмитрий Сивокоз.

В 2021 году Дмитрию Морозову был кандидатом на присвоение статуса "Почетного гражданина Санкт-Петербурга".

Фото: предоставлено пресс-службой BIOCAD