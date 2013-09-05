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Борис Эйфман и Петр Яблонский были избраны "Почетными гражданами Петербурга"
Сегодня, 13:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Борис Эйфман и Петр Яблонский были избраны "Почетными гражданами Петербурга"

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Торжественная церемония состоится 27 мая.

Депутаты ЗакСа 26 мая выбрали новых почетных граждан Петербурга. Ими стали Борис Эйфман и Петр Яблонский. 

Борис Эйфман является народным артистом РФ, художественным руководителем Академического театра Балета Бориса Эйфмана. Петр Яблонский — директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета и заведующий кафедрой госпитальной хирургии СПбГУ. Президент Национальной ассоциации фтизиатров. 

Напомним, среди кандидатов также были Юрий Васильев и Дмитрий Морозов. Знак "Почетного гражданина" будут вручать в День города, 27 мая. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге учредят премию имени депутата Ватаняра Ягъя. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: награждение, почетные граждане
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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