Борис Эйфман и Петр Яблонский были избраны "Почетными гражданами Петербурга"

Торжественная церемония состоится 27 мая.

Депутаты ЗакСа 26 мая выбрали новых почетных граждан Петербурга. Ими стали Борис Эйфман и Петр Яблонский.

Борис Эйфман является народным артистом РФ, художественным руководителем Академического театра Балета Бориса Эйфмана. Петр Яблонский — директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета и заведующий кафедрой госпитальной хирургии СПбГУ. Президент Национальной ассоциации фтизиатров.

Напомним, среди кандидатов также были Юрий Васильев и Дмитрий Морозов. Знак "Почетного гражданина" будут вручать в День города, 27 мая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге учредят премию имени депутата Ватаняра Ягъя.

Фото: пресс-служба ЗакСа