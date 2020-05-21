Депутаты ЗакСа выберут 26 мая двух новых почетных граждан Петербурга

Из четырех граждан придется выбрать двух.

В среду, 26 мая, депутаты ЗакСа изберут почетных граждан Петербурга. В этом году в качестве кандидатов были выдвинуты четыре человека.

По словам председателя городского парламента Вячеслава Макаров, про каждого из кандидатов можно сказать "Я горжусь, что живу с этим человеком в одно время". По закону, почетными гражданами могут стать не более 2 человек.

В списке кандидатов:

Юрий Васильев – научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Ранее был ректором и президентов СПбПУ. Является лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники.

Петр Яблонский – директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета и заведующий кафедрой госпитальной хирургии СПбГУ. Президент Национальной ассоциации фтизиатров.

Дмитрий Морозов – основатель и генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD (ЗАО "Биокад"). Компания производит, например, вакцину от коронавируса "Спутник V". Морозов разработал и внедрил в клиническую практику комплекс лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Борис Эйфман – художественный руководитель Академического театра Балета Бориса Эйфмана. Имеет различные государственные награды, является Народным артистом РФ.

Стать "Почетным гражданином Петербурга" может не только гражданин России, но также и иностранный гражданин и лицо без гражданства. Звание присваивают за вклад в развитие города, повышение его роли и авторитета в России и за рубежом; в укрепление демократии и защиты прав человека; в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества.

Фото: пресс-служба ЗакСа