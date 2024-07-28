Претендентами на звание "Почетный гражданин Петербурга" стали пять горожан

Почетного гражданина выберут перед Днем города.

Спикер парламента Александр Бельский перечислил кандидатов на звание "Почетный гражданин Петербурга". В список вошли пять человек.

Первым кандидатом стал генерал-майор авиации, председатель Совета Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, ВС РФ и правоохранителей Василий Волобуев. Он 15 лет проработал в системе образования города.

Кроме того, на звание претендует Зиновий Меркин – ветеран Великой Отечественной войны, член совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения, в настоящее время ведет активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи. А Елена Тихомирова, председатель правления Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", несколько десятков лет посвятила служению городу, защите прав и интересов тех, кто пережил блокаду. Также взаимодействует с молодыми людьми.

В перечне оказалась и председатель Совета ветеранов-однополчан Ленинградской Армии Народного ополчения Екатерина Тутурова. В начале Великой Отечественной она добровольцем вступила в четвертую дивизию ЛАНО. Зоя Чалова занимает пост президента Региональной общественной организации "Петербургское библиотечное общество" и директора библиотеки имени Маяковского. При ее участии были выделены средства на реставрацию библиотек.

Почетного гражданина выберут перед Днем города.

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Фото: пресс-служба петербургского парламента