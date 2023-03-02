Скончался Почетный гражданин Петербурга Владимир Ходырев

В годы руководства Владимира Ходырева стартовало строительство Комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений, также взводили новые станции метро.

В возрасте 94 лет ушел из жизни Почетный гражданин Петербурга Владимир Ходырев. Об этом 28 июля рассказали в пресс-службе Смольного.

Владимир Ходырев получил сильную школу организаторской и инженерной работы в судостроительной отрасли, а талант руководителя раскрылся на посту председателя исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов. Эту должность он занимал с 1983 по 1990 годы.

В годы руководства Владимира Ходырева стартовало строительство Комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений, также взводили новые станции метро. Началось возвращение храмов Русской Православной Церкви.

До последних дней он принимал активное участие в общественной жизни Петербурга.

Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. <…> Мы будем хранить светлую память о настоящем ленинградце-петербуржце – Владимире Яковлевиче Ходыреве. Губернатор Петербурга

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